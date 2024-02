'Descobri que estava grávida ao dar à luz sozinha no banheiro de casa'

Negrini explica ainda que casos de gestação silenciosa, como o de Louise, são considerados raros, porque a interrupção dos ciclos menstruais é um alerta importante para uma possível gravidez, o que faz com que se inicie uma investigação a respeito. Além disso, é comum sintomas típicos como náuseas, que acometem 90% das grávidas e acabam corroborando para essa suspeita.

O especialista também esclarece como a jovem ficou grávida apesar do uso do anticoncepcional. "Existe a ideia de que os métodos contraceptivos são 100% seguros, o que não é verdade. As pílulas anticoncepcionais, a depender da combinação hormonal e forma de uso, trazem proteção de 95 a 99%; nem mesmo a laqueadura ou a vasectomia são totalmente seguros, pois pode haver recanalização dos tubos ligados", salienta.

Por que, então, teste deu negativo? De acordo com Negrini, o teste de gravidez se baseia na dosagem de um hormônio chamado hCG (gonadotrofina coriônica humana), que é produzido no início da gravidez. O intuito do hCG é manter o ovário produzindo os hormônios necessários para manutenção do endométrio, uma camada de dentro do útero onde repousa o embrião, o que evita sua descamação. Porém, o médico explica, a depender do momento da dosagem (muito inicial ou em fase mais avançada da gravidez) e da sensibilidade de detecção do aparelho que faz essa dosagem, é possível que o exame seja negativo mesmo na gravidez.