Veiga desfalcou Palmeiras por infecção nos olhos; veja causas e sintomas

Palmeiras não contou com Raphael Veiga ontem (15), no jogo contra o São Bernardo, devido a uma infecção ocular do jogador. Segundo o clube, o quadro está controlado e não preocupa.

Várias causas explicam infecções nos olhos. As mais comuns são:

Conjuntivite: inflamação da membrana transparente que recobre os olhos e as bordas das pálpebras;