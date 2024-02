Seis coisas que ajudam a manter sua imunidade em alta no verão

3. Movimente-se

A atividade física é essencial o ano inteiro e tem efeito direto sobre o sistema imune. São vários os mecanismos pelos quais isso acontece, mas, de forma geral, dá para dizer que se exercitar ajuda a diminuir a inflamação do organismo, o estresse oxidativo das células e deixa o sistema imune mais ágil na resposta a alguma ameaça (como um vírus).

No verão, para algumas pessoas pode ser desanimador sair para uma caminhada no calor —ou mesmo ir à academia e suar ainda mais. O jeito é escolher os horários menos quentes do dia, fazer as atividades em locais arejados e com bom controle da temperatura do ambiente. Use roupas leves apropriadas para a estação, alimente-se bem e beba bastante água antes, durante e depois do treino.

4. Durma bem

O sono é crucial para a imunidade, pois é durante o descanso que nosso sistema imunológico se recupera e se fortalece para combater doenças e outras ameaças.

Se você enfrenta problemas para dormir quando está quente, mantenha o quarto escuro e bem ventilado, evite tirar cochilos durante o dia e reduza o uso de telas pelo menos 60 minutos antes da hora de se deitar. Além disso, estabeleça uma rotina regular de horário para acordar e ir para a cama.