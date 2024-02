Expansão de ciclovias não aumentou número de ciclistas na capital paulista

Vale destacar que a hipertensão arterial é um dos tipos de doenças cardiovasculares mais prevalentes no Brasil. Segundo dados do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), o problema atinge 26,3% da população com 18 anos ou mais que vive nas capitais brasileiras e no Distrito Federal.

A partir de entrevistas e de dados de georreferenciamento, os pesquisadores constataram que morar a até um quilometro de distância de ciclovias incentiva a mudança de hábitos para a prática de atividades físicas no lazer.

"O ambiente nas cidades tem forte influência na saúde e no comportamento das pessoas. Ressaltamos que, em cidades como São Paulo, as ciclovias não são utilizadas somente para o uso da bicicleta como transporte, mas também para práticas de exercícios físicos como caminhadas, corridas e o próprio uso da bicicleta como lazer", destaca Florindo à Agência FAPESP.

O estudo aponta aumento tanto na hipertensão (de 26,2% para 35,6%) quanto na prática de atividade física no lazer (de 36,4% para 47,6%) entre os anos de 2014/2015 e 2020/2021. "Outra constatação é que, embora as ciclovias sejam importantes para as práticas de atividade física no lazer, a maioria dessas estruturas ainda está nas regiões centrais da cidade de São Paulo", afirma o pesquisador.

"No entanto, todo esse cenário que apresentamos no estudo levou mais uma vez à desigualdade. Mulheres e pessoas menos escolarizadas são os que menos têm acesso às práticas de atividades físicas no lazer e maior prevalência de hipertensão. Isso reforça a ideia de ampliar o acesso a espaços públicos como ciclovias nas periferias, onde vivem pessoas de menor nível socioeconômico. As políticas públicas de promoção desses domínios das atividades físicas precisam ser focadas nesses aspectos", ressalta.

O artigo A cohort study examining individual factors influencing cycling as a transportation mode in São Paulo, Brazil pode ser lido em aqui.