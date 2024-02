Mielomeningocele no ultrassom: médico sugeriu que mãe de Mateus abortasse

Com uma incidência de um caso para cada mil nascidos, a mielomeningocele é considerada uma doença comum, que pode ser identificada de forma rápida e simples através do ultrassom morfológico feito durante o pré-natal. Com a evolução da medicina, hoje já é possível fazer uma cirurgia no bebê ainda na barriga para corrigir a malformação.

"A cirurgia geralmente é feita entre a 24ª e 28ª semana de gestação. Mas a indicação só deve ser feita depois da avaliação de cada caso, porque ela pode aumentar a possibilidade de um aborto espontâneo", explica Mendes. Se a cirurgia para o fechamento da coluna não for feita durante a gestação, ela precisará ser feita durante as primeiras horas de vida do bebê.

Essa malformação ainda pode fazer com que a criança nasça com outros problemas graves, como hidrocefalia e paralisia cerebral. "Devido às lesões neurológicas na coluna, a criança pode ter disfunções na bexiga e intestino, apresentando uma bexiga neurogênica, por exemplo, e talvez precisará de acompanhamento para fazer cateterismo ou outros procedimentos", diz Paulo Augusto Leão, neurocirurgião pediátrico do Hospital da Criança de Brasília.

Victor Caponi, ortopedista e especialista em coluna do Grupo Spine, explica que, durante a vida, as pessoas com mielomeningocele podem desenvolver escoliose, assim como aconteceu com Mateus, e em casos graves, cirurgias podem ser indicadas para corrigir a deformidade e melhorar o alinhamento da coluna vertebral.

Como a doença é causada principalmente pela deficiência de ácido fólico durante a gestação, a indicação médica é que a mulher que deseja engravidar inicie a ingestão da vitamina meses antes de começar as tentativas e só pare depois de completar o terceiro mês. Se esse for o seu caso, procure um especialista.

Mendes chama a atenção para alguns medicamentos, como de epilepsia, que podem ser os responsáveis pela diminuição da quantidade do ácido fólico no organismo, causando o desenvolvimento da doença.