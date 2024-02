O que é a mancha vermelha no ovo cru? Tem problema comer?

Você já chegou a quebrar a casca de um ovo e notar uma pequena mancha vermelha na gema? Sim, é sangue.

Isso ocorre devido ao rompimento de pequenos vasos sanguíneos da galinha no momento da ovulação, quando o ovo se desprende do ovário para entrar no oviduto e seguir a formação do ovo como conhecemos, com clara e casca.

Apesar de acontecer, encontrar essa mancha costuma ser raro e não representa risco sanitário para o consumidor, desde que o alimento seja bem cozido. Além disso, não apresenta um adicional nutricional e esse sangue coagulado não interfere no sabor do ovo.