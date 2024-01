Se sentindo doente? O que comer para se fortalecer e melhorar mais rápido

No entanto, há alguns alimentos que fornecem os nutrientes necessários para fortalecer o sistema imunológico e contribuir na recuperação. Veja quais são:

Imagem: iStock

Canja de galinha

É considerado um prato completo. Por conta da quantidade de água, auxilia na hidratação do corpo no caso de vômitos e/ou diarreia. Contém importantes macronutrientes (carboidrato, proteína e gordura), fortalecendo e devolvendo a energia para que o corpo possa se reabilitar. Outras sopas e caldos também têm a propriedade de reabilitação do sistema imunológico por conterem vitaminas e minerais dos vegetais. Além disso, são leves e fáceis de digerir, sendo reconfortantes para o corpo.

Imagem: iStock

Gengibre