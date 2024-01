Pedro Pascal, Anya Taylor-Joy: marca de BCG é 'pedigree latino-americano'

A BCG protege contra as formas mais graves da tuberculose, como a meningite tuberculosa e a tuberculose miliar (forma disseminada).

O imunizante não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose pulmonar, por exemplo, mas sua aplicação em massa permite a prevenção de formas graves da doença,

A vacina é aplicada principalmente nos países mais pobres e em desenvolvimento. Na Europa, por exemplo, poucos recomendam o imunizante. No NHS (Serviço Nacional de Saúde), o "SUS" do Reino Unido, há orientações para viajantes que vão passar mais de três meses em regiões de riscos para a TB, como América do Sul e o continente africano.

* Com informações de reportagem publicada em 01/01/2024.