Ex-BBB Eslovênia começou a treinar para ter saúde e perdeu 6 kg 'sem dieta'

Sem ficar horas na academia

A ex-BBB conta que seu treino é dinâmico e tem duração de, no máximo, 50 minutos. "Ele é planejado para trabalhar diferentes grupos musculares em cada dia, usando pouca carga ou o meu próprio peso. A ideia é fazer mais repetições para deixar o corpo tonificado e sequinho. Assim, consegui eliminar 6 kg quilos em três meses!"

Ela também aposta em 20 minutos de exercício aeróbico uma vez na semana —na escada, na esteira ou na bicicleta. E, quando precisa secar mais um pouco, aumenta a frequência na semana.

Recentemente, a jovem aceitou o convite de uma amiga para experimentar o beach tennis e se encantou com a modalidade. "Sempre quis fazer um esporte diferente, mas não tinha encontrado um com o qual me identificasse. Quando experimentei o beach tennis, percebi que levo jeito e estou empolgada por inclui-lo na minha rotina. Aprender algo novo sempre me motiva."