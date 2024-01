10 mitos e verdades sobre como socorrer alguém na praia

"Antes, pode diminuir os eletrólitos, minerais que carregam uma carga elétrica quando estão dissolvidos em líquido como sangue, levando à hiponatremia (diminuição da concentração de plasma no sangue e sódio) e agravo de náuseas", diz Gonçales. Prefira oferecer pequenos goles de água aos poucos.

Com corte e sangramento, comprimir bem a área

Imagem: iStock

Verdade. Seja por caco de vidro na areia, ou cerol em linha de pipa, siga as orientações de Leonardo Barros, enfermeiro emergencista e instrutor do Samu de Campina Grande, na Paraíba: "Utilize a própria roupa ou um pedaço de tecido para comprimir e cessar a circulação e evitar risco de choque hipovolêmico, que impede o coração de bombear sangue para o corpo e pode matar". Com linha ou vidro presos à pele, não mexa e aguarde o socorro (193) chegar.

Resfriar queimaduras com água gelada ou gelo

Mito. Queimaduras solares geralmente são de 1º grau (com vermelhidão, inchaço e dor local) ou 2º grau (formação de bolhas, indisposição e desidratação). Se aplicar gelo ou água gelada sobre elas, os danos à pele serão maiores, pois o frio intenso também queima.