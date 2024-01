Vicia? Vence? 10 mitos e verdades sobre óculos e lentes de contato

1. Óculos são melhores que lentes?

Mito. Em termos de vantagens, pode se dizer que em comparação às lentes de contato, os óculos de grau exigem menos cuidados com higiene, manuseio e armazenamento, por não ficarem em contato direto com os olhos. Também têm durabilidade maior, são fáceis de usar e podem ser bastante estilosos, a depender do modelo e da cor da armação escolhida.

Por outro lado, podem cair no chão e quebrar mais fácil, limitam o campo de visão periférica, não são adequados para a prática de esportes e ainda tendem a ser esquecidos ou perdidos. Algumas pessoas também se incomodam com óculos no rosto, orelhas e tirar fotos com eles.

2. A lente pode se perder no olho?

Imagem: iStock

Mito. Embora as lentes de contato possam se mover, não tem como se perderem nos olhos, deslizando para trás deles. O globo ocular é protegido por uma membrana fina (conjuntiva) que reveste sua parte branca (esclera) e conecta-se às pálpebras, evitando que qualquer coisa vá para o fundo. No máximo, as lentes ficam tortas na frente, ou param embaixo das pálpebras.