Linfoma de Hodgkin: saiba os sintomas do câncer raro que Parreira trata

Campeão da Copa do Mundo em 1994, o ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, 80, trata um linfoma de Hodgkin há quatro meses. A informação foi divulgada pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nesta sexta-feira (12), por meio de um comunicado em nome da família dele.

Parreira faz quimioterapia e apresenta "excelente resposta". Familiares e a equipe médica do Hospital Samaritano, que o acompanha, dizem que ele "segue evoluindo positivamente aos tratamentos".

O linfoma de Hodgkin é um câncer raro que atinge o sistema linfático, uma das partes do sistema imunológico, de defesa do organismo. Conhecida pelo nome do médico que o identificou em 1832, Thomas Hodgkin, a doença pode ser altamente nociva quando não é descoberta em estágio inicial.