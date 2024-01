Dormir em quartos separados, como Kadu Moliterno e esposa, tem benefícios

De acordo com a 5ª Pesquisa Anual sobre o Sono, publicada no relatório "Wake Up Call: Global Sleep Satisfaction Trends", realizado pela Royal Philips e divulgada em março de 2020, 36% das pessoas entrevistadas afirmam que dormem separadas de seu parceiro para tentar melhorar a qualidade do sono.

Márcia Assis, neurologista, médica do sono e diretora da Absono (Associação Brasileira do Sono), explica que diversos fatores podem afetar a qualidade da sua noite, sendo que o ronco, um dos sintomas da apneia do sono, é a queixa mais comum.

Outros problemas, porém, podem interferir, como preferências diferentes em relação aos horários para se deitar e acordar, temperatura inadequada, claridade do ambiente de dormir ou a menopausa. Sílvia Conway, psicóloga do sono e diretora da Absono, complementa que a entrada do bebê na vida do casal também afeta a qualidade do sono, e geralmente um ou outro tem insônia.

Assis complementa que o sono de má qualidade pode afetar a pessoa de forma aguda, causando sonolência, prejuízos na concentração, memorização e atenção, prejudicando o relacionamento pessoal e o lazer. Além disso, a pessoa tem prejuízos na performance tanto no trabalho quanto nos estudos. Aumentado o risco de sonolência, a longo prazo, o risco de doenças como diabetes, hipertensão arterial, além de obesidade, também é elevado.

"A gente sabe que a questão emocional, de estar ao lado de quem se ama, pode trazer segurança e isso levar ao relaxamento. Mas isso é de cada um. Não existe certo ou errado e o objetivo enquanto casal deve ser o de buscar uma qualidade do sono", diz Emmanuelle Silva Tavares, especialista em psicologia do sono pela ABS (Sociedade Brasileira de Sono) e doutora em neurociência pela USP.

*Com informação de reportagens publicadas em abril de 2020 e maio de 2023.