Saiba como agir em um acidente perdido na mata

Barros continua que, com grandes sangramentos, também é prioridade contê-los o mais rápido possível, para evitar risco de choque hipovolêmico, condição que leva o coração a deixar de bombear sangue para o corpo, afetando vários órgãos e podendo causar óbito.

"Para fazer compressão local e cessar a circulação na área atingida, podem ser usados pedaços de roupa e cadarços de tênis, que também servem para fazer torniquetes e tipoias", orienta o enfermeiro.

E se for preciso socorrer alguém?

Junto de outras vítimas, às vezes em estado clínico bem pior, pode ser que você tenha que agir como socorrista. Gusthavo Cândido, médico pela UFU (Universidade Federal de Uberlândia) com experiência em resgates na Amazônia, onde foi tenente médico do Exército, explica que em acidente na mata que envolva parada cardiorrespiratória, deve ser iniciada a manobra de ressuscitação: "30 compressões torácicas seguidas de duas ventilações de oferta de oxigênio".

A massagem cardíaca ou ressuscitação (reanimação) cardiopulmonar deve ser feita com a vítima deitada de barriga para cima. O socorrista, ajoelhado ao seu lado, deve esticar os braços, colocando uma mão sobre a outra, com os dedos entrelaçados, no centro do peito para fazer as compressões, que devem ser rápidas e fortes.

Mas para evitar que o socorrista fique exausto e a manobra seja prejudicada, é indicado que mais alguém reveze com ele, a cada 2 minutos.