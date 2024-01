BBB 24: faz mal à saúde íntima ficar tomando banho de biquíni por meses?

A edição do BBB 24 mal começou, mas os problemas da convivência coletiva e divisão de banheiros já estão chamando a atenção dos participantes. Principalmente na hora do banho. Yasmin Brunet e Wanessa perceberam que há muita dificuldade de lavar as partes íntimas naquelas condições.

"Eu tô odiando. Ainda resolvi vir de maiô e não estou conseguindo tirar o sabonete... Não tem como fazer, eu tô baixando [para lavar]. Tô fazendo assim com a mão para tirar e a outra para tampar e [tentando cobrir com o corpo], e mesmo assim, posso falar, ainda fica sabonete", disse Wanessa em conversa com Yasmin.

A modelo também reclamou de sua experiência. "É muito ruim tomar banho de bíquini, put* que pari*. Eu tô metendo minha mão na minha perereca, tipo, com gente olhando fora, com gente olhando dentro, com gente olhando do outro lado do vidro. É muito difícil lavar a perereca", desabafou.