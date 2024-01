Como reconhecer sinais de intoxicação por gás, suspeita de mortes em BMW

Sintomas da intoxicação por monóxido de carbono

A recomendação é buscar ajuda ao sentir:

Confusão mental;

Dor de cabeça;

Dores no corpo;

Náuseas;

Em casos graves, há risco de perda da consciência, convulsões e morte.

Por que pode matar?

Primeiro, é preciso entender que o oxigênio é essencial para o funcionamento dos órgãos vitais, como o coração e o cérebro. Ao respirar, o pulmão capta oxigênio do ar, que entra no sangue. Aí, se liga à molécula de hemoglobina para ser levado a todas as células do organismo, que produzem energia.

Respirar monóxido de carbono impede esse processo, porque o gás tem a mesma atração por hemoglobina, impedindo que o oxigênio se ligue a ela. Com isso, o sangue passa a circular com baixa concentração de oxigênio e os órgãos vitais deixam de funcionar, levando à morte.