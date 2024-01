Metas de Ano Novo? Mariana Ferrão conta por que não fez nenhuma para 2024

Para muitos, o início de um novo ano é o momento ideal para estabelecer objetivos. A jornalista Mariana Ferrão guarda consigo vários envelopes com listas de metas de Ano Novo que ela já escreveu. Mas em 2024 foi diferente: Mariana decidiu não fazer metas. Nenhuma.

No primeiro episódio deste ano do quadro 'Mari versus Mari', ela conta que sua agenda de compromissos já está cheia, mas o motivo pelo qual a jornalista deixou de escrever metas é outro: "Acho que é uma sensação interna de que as metas estão muito mais do lado de dentro do que do lado de fora".

Mariana diz que essa reflexão surgiu durante uma meditação, prática que ela adota desde os 12 anos de idade.