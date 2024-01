Caldo de ossos, carne crua: dietas e hábitos de famosas para deixar em 2023

Dieta com caldo de ossos, jejum apenas com água, comer carne crua. Esses foram alguns dos hábitos que famosas compartilharam com os seus seguidores em 2023.

VivaBem relembra cinco histórias abaixo e reforça: sempre busque orientação profissional antes de começar qualquer dieta.

Joice Hasselmann e a dieta com caldo de ossos por 40 dias