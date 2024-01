5 coisas para fazer se sua tosse está atrapalhando sua noite de sono

1. Se usar receitas caseiras, tenha cautela

"Geralmente, pedimos para os pacientes que preferem usar xaropes que façam uso dos com bases naturais, como limão, mel, gengibre e própolis, que são substâncias anti-inflamatórias, ajudando a diminuir a inflamação e evitando a tosse. Existem também os chás calmantes que podem ajudar como os feitos com camomila, canela e cravo", diz Thaila Farias, médica clínica geral do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, que atua em Rondônia.

Mas apesar de oferecerem alívio momentâneo, o conselho da médica é que a pessoa que sofre com a tosse noturna procure um especialista para investigar a causa e o melhor tratamento para aquele paciente em específico.

"Temos que ter cuidado com medicamentos caseiros porque eles podem mascarar os sintomas e não curar o que realmente aflige o paciente", explica.

2. Mantenha uma boa higiene

Para evitar tosses noturnas causadas por alergias, mantenha o quarto sempre limpo.