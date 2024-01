Carol Borba mostra 3 exercícios para manter o corpo ativo no verão

A seguir, Carol Borba mostra uma sequência com três exercícios para você manter o corpo ativo durante as férias. Eles podem ser feitos em casa, no parque, no quarto do hotel, na praia...

Treino rápido para o verão

Como fazer: realize os exercícios em circuito. Isto é, faça um movimento pelo tempo indicado e, ao terminá-lo, passe imediatamente para o próximo, sem descansar. Ao finalizar o último exercício, inicie o circuito novamente. Você deve realizar a sequência de exercícios quatro vezes. Durante as férias, tente fazer esse treino pelo menos de três a quatro vezes por semana —um dia sim e um dia não.

1. Abdominal oblíquo em pé

Imagem: Divulgação

Em pé, afaste as pernas na largura do quadril e coloque as mãos atrás da cabeça