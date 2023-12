Vício em celular: 'Fui demitido, arranquei cabelo e usei até durante sexo'

Faço terapia e muito o que converso com a minha psicóloga é que essa mania de arrancar cabelo está muito ligada a uma dependência de redes sociais que tenho. Eu só uso o celular para isso e quando não consigo acessá-lo, já começo a colocar a mão na cabeça.

Essa dependência também impactou nas minhas relações amorosas e com o trabalho. Tive um relacionamento com uma pessoa que uma das principais brigas era por causa disso. Uma vez, estava no meio de uma relação sexual, e ficava pegando o celular para atualizar o feed porque estava aguardando um anúncio.

No meu primeiro emprego, em que eu atuava como repositor de mercado, não podia usar o celular de jeito nenhum. Para driblar isso, andava com ele na cueca e ficava pegando o elevador que levava ao estoque.

Eu ia toda hora para conseguir olhar as redes sociais. Só que não contava que lá tinha uma câmera. Nem tinha passado ainda pelo período de experiência e fui demitido. Hoje, vejo que são situações muito extremas que talvez eu não percebesse na época.

Comecei a perceber que tinha algo de errado na minha relação com as redes sociais no enterro da minha avó. Eu era muito próximo dela, estava em luto, mas passava o todo tempo no Twitter. Estava vendo coisas totalmente aleatórias.

Minha irmã percebeu que eu não saía do celular e me chamou atenção para que eu pudesse me despedir da minha avó direito. Nesse momento, veio um insight tão forte, que depois comecei a pesquisar a como procurar ajuda.