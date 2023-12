'Cantar pra subir': Mari Ferrão compartilha dicas para lidar com sobrecarga

Quando terminou a aula de canto, eu pensei 'é isso que falam que é 'cantar pra subir'. E não tem nada de místico nisso. É cantar pra subir a nossa energia. Então, se você gosta de cantar, se você sabe cantar, mesmo se você também não sabe cantar, assim como eu, que tô aprendendo a cantar, canta pra subir a sua energia quando você tá sobrecarregada ou sobrecarregado. Mariana Ferrão

Outra dica que a apresentadora do "Conexão VivaBem" também compartilhou foi "ouvir o próprio corpo". Ela citou uma das reuniões como exemplo. Apesar de achar que a ideia apresentada pelos colegas de trabalho era boa, seu corpo parecia dizer o contrário.

"O que eu disse na reunião foi: 'olha, a hora que cê me falou essa ideia, meu corpo murchou'. E tinha murchado mesmo. Sabe quando a gente olha pra aquilo e fala 'meu Deus, não vai rolar'?", diz ela. "A segunda dica pra lidar com a sobrecarga é justamente sentir e se conectar com aquilo que nosso corpo tá dizendo, porque o nosso corpo sabe muito mais do que a nossa mente racional".