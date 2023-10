Chico Barney comenta calvície e como foi decisão de raspar a cabeça 'na 0'

É senso comum achar que a calvície é um estado típico de homens com mais de 50 anos, mas as principais vítimas do problema são, na verdade, os homens no auge da juventude. O jornalista e colunista de Splash Chico Barney tinha 25 anos quando percebeu que a linha de seus cabelos estava avançando para a parte de trás da cabeça.

As "entradas" começaram na região frontal e avançaram rapidamente para o cocuruto, um sinal comum da alopecia androgenética, popularmente conhecida como calvície. "Ali, eu já imaginava que ia ser como sou hoje", relembrou o apresentador, em participação especial no quinto episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

"É o segundo assunto pelo qual as pessoas se lembram de mim com mais frequência. Tem a TV, o reality show, mas muita gente se refere a mim como o careca chato do Twitter ou o careca desagradável do UOL, então é uma questão realmente que faz parte do meu dia a dia, a tal da calvície", brincou.