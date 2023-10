4 cuidados com o corpo e a mente que Mari Ferrão adotou após os 45 anos

É com esse espírito que Mari Ferrão vai apresentar, nesta quinta-feira (26), o VivaBem No Seu Tempo, evento com convidados especiais para falar sobre envelhecimento sem tabu.

Ingrid Guimarães, Ticiane Pinheiro, Joice Berth, Malvino Salvador, Fabiana Scaranzi e Mateus Carrieri são alguns dos participantes que irão conversar sobre mudanças na carreira, beleza, sexo e saúde após os 45 anos. Veja aqui a programação do VivaBem no Seu Tempo e confira a cobertura do evento ao longo das próximas semanas no VivaBem.

A seguir, Mariana Ferrão revela alguns cuidados que adotou nessa nova fase da vida.

"Sinto uma mudança de ritmo e busco mais autoconhecimento: como muitas mulheres do nosso tempo, sempre tive uma energia muito yang, de fazer, acontecer e realizar, com pouca permissão para manifestar meu lado mais yin, do cuidado, da pausa, do acolhimento; mas agora passei a me permitir equilibrar melhor isso e está sendo bem gostoso de observar", conta.

Trocar informações e experiências

"Venho sentindo desde o ano passado uma mudança muito acentuada na minha TPM —e eu sempre fui uma pessoa que tive poucos sintomas, nunca sentia muita cólica, só ficava um pouquinho mais sensível uns dois dias antes de a menstruação descer. Mas um pouco antes de completar 45 anos, isso foi ficando muito mais sério e intenso e passou a durar mais tempo, às vezes, dez dias: sentia como uma neblina mental muito forte, uma tendência a ficar mais para baixo, mais irritada e menos tolerante", conta Ferrão.