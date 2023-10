O que acontece no seu corpo quando você bebe cachaça regularmente

Com informações de: UOL VivaBem; Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária); CISA (Centro de Informações sobre Saúde e Álcool). Álcool e a Saúde dos Brasileiros: Panorama 2023; OMS (Organização Mundial da Saúde); IBRAC (Instituto Brasileira da Cachaça); ExpoCachaça e BrasilBier.

Referências:

Santana NMT, Mill JG, Velasquez-Melendez G, Moreira AD, Barreto SM, Viana MC, Molina MDCB. Consumption of alcohol and blood pressure: Results of the ELSA-Brasil study. PLoS One. 2018 Jan 8;13(1):e0190239. doi: 10.1371/journal.pone.0190239. PMID: 29309408; PMCID: PMC5757983. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5757983/

Kazibwe R, Chevli PA, Evans JK, Allison M, Michos ED, Wood AC, Ding J, Shapiro MD, Mongraw-Chaffin M. Association Between Alcohol Consumption and Ectopic Fat in the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. J Am Heart Assoc. 2023 Sep 19;12(18):e030470. doi: 10.1161/JAHA.123.030470. Epub 2023 Sep 8. PMID: 37681576; PMCID: PMC10547290. Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.123.030470