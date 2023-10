'É como se eu estivesse malhando 24 horas sem parar. Músculos não relaxam'

Eu tinha a síndrome do túnel do carpo, mas procurei um ortopedista em Caruaru, cidade próxima de onde moro, para avaliar meu estado de saúde. Fui encaminhada para um neurologista e recebi o diagnóstico de ELA (esclerose lateral amiotrófica).

Fiquei apavorada, me disseram que ficaria impossibilitada de trabalhar, que a condição não tinha cura e meus músculos iriam parar totalmente.

Busquei outros médicos na capital que discordaram do diagnóstico, pois os sintomas não estavam coincidindo com a ELA. Outro médico chegou a me diagnosticar com depressão e afirmou que os sintomas eram psicológicos.

Eu não tinha plano de saúde e nem condições de arcar com os custos dos exames. Por conta disso, fui encaminhada para o Hospital das Clínicas de Pernambuco. São três horas de viagem da minha casa até lá.

Decidiram me internar para realizar mais exames. Ao todo, foram 23 dias de internação e recebi o diagnóstico de síndrome de Isaacs, que é uma condição autoimune e neuromuscular, que atinge nervos e músculos.

Muitos médicos e residentes ficaram admirados com os sintomas. Fizeram vídeos e imagens para que fossem incluídos em estudos. Tenho até hoje o exame que foi encaminhado para um Centro de Pesquisas de Doenças Raras em Viena (Áustria), onde comprovaram que a minha doença é de origem autoimune e surgiu após o estresse que passei.