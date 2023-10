Descobrir alergia alimentar com força do dedo? Entenda teste mentiroso

Recentemente, um vídeo no TikTok a respeito de alergias alimentares chamou a atenção de usuários da plataforma. O conteúdo usa a "teoria Bdort", sugerindo um método alternativo para identificar alergias ou intolerâncias alimentares.

No vídeo, a "especialista" pede para uma mulher apertar o dedo o máximo que conseguir enquanto, na outra mão, tem que segurar o trigo, "um alimento que te faz mal", diz a mulher de jaleco. Para "testar" a alergia ou intolerância, a "suposta dona do consultório tenta abrir os dedos apertados da paciente, que os solta com certa facilidade. "Soltou porque o trigo te tira a energia, certo?", diz a mulher de jaleco.

Os testes ainda são feitos com café e melancia, que não "tiram a energia" da paciente, portanto ela não abre a mão com facilidade. "Esses alimentos você pode comer", diz a mulher que conduz o tal teste.