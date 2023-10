Fase da lua influencia no corte dos fios? Mitos e verdades sobre os cabelos

Se eu for falar cientificamente, é mito. Cortar cabelo na lua nova ou na lua cheia não faz diferença. O cabelo tem o seu próprio ciclo. O que acontece é que as fases da lua podem coincidir com alguma coisa desse ciclo, mas cortar o cabelo em alguma dessas fases não muda nada.

Raspar o cabelo evita queda e ajuda no crescimento dos fios? Mito.

Mito para os fios crescerem mais fortes: o fio está ali, se você não tratá-lo, não é raspando que ele vai crescer mais forte. Já em relação a pessoas que prendem muito o cabelo e mantêm muita tração, eu prefiro que corte o cabelo, porque aí para de ter tração. A tração agride o fio e estimula a queda.

Lavar o cabelo todos os dias pode piorar a queda? Mito.

Na verdade, quem precisa lavar o cabelo todos os dias, como quem tem o couro cabeludo mais oleoso e seborreico, pode lavar sem problema nenhum, desde que com indicação médica e com shampoo e tratamento correto. É bom lembrar que a gente tem uma queda normal de, em média, 100 fios por dia. Então, a sensação que penteou o cabelo e caíram fios é normal, mas é importante pentear do jeito certo para não perder mais fios do que o normal.

Secar o cabelo com a toalha pode piorar a queda? Mito.