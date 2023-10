Tirar os sapatos na porta de casa faz diferença para a saúde ou é lenda?

Permite que crianças, especialmente as pequenas, que costumam colocar a mão no rosto ou na boca com frequência, possam engatinhar, aprender a dar os primeiros passos descalças e a brincar no chão livremente.

Oferece maior proteção também aos animais de estimação que não têm acesso à rua —e consequentemente aos tutores— uma vez que muitos sobem e dormem em colo, cama e sofá.

É mais seguro para os imunodeprimidos, pessoas com sistema imune enfraquecido, como pessoas em tratamento de câncer, soropositivos, transplantados, mais vulneráveis a infecções que podem se agravar.

Imagina um bebê engatinhando em um chão cheio de sujeiras vindas da rua? Imagem: Kazuhiro Nogi/AFP

Segundo trabalhos científicos sobre contaminantes com os quais as pessoas estão expostas em suas próprias casas, um terço vem de fora. Fora tudo o que pode vir grudado nos solados e que já foi citado aqui, alguns pesquisadores também já encontraram microplásticos, elementos radioativos e metais pesados, como arsênico, chumbo e cádmio.

Sem falar que é arriscado —e nojento— entrar em casa após ter transitado por locais como hospital, cemitério, metrô, aeroporto, banheiro público, calçada com lixo ou esgoto aberto.