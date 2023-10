Cara de Sapato explica técnica de respiração que usa para aliviar ansiedade

A respiração lenta e consciente é uma aliada na rotina do ex-BBB e lutador de MMA Antonio Cara de Sapato. Em participação no programa Conexão VivaBem desta semana, o atleta contou que a chamada respiração abdominal ou diafragmática o ajuda a aliviar a tensão em momentos de estresse.

Cara de Sapato disse que reproduz a técnica várias vezes antes de uma luta começar ou durante crises de ansiedade. "A respiração é uma arma muito poderosa que a gente tem ao nosso alcance e muitas vezes a gente não usa", disse o lutador, que costuma falar abertamente sobre saúde mental.