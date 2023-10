Xixi escapou? Incontinência urinária atormenta as grávidas, mas tem jeito

Basta surgir a vontade de fazer xixi e parece que não há tempo para chegar ao banheiro: a urina escapa em questão de segundos. Espirrar, então, pode ser um martírio, fazendo muita mulher molhar a calcinha sem querer.

Dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) revelam que a incontinência urinária atinge cerca de 72% da ala feminina no mundo. Entre as grávidas, a prevalência é de 40%. A boa notícia é que o problema pode ser controlado.

"A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, quando a musculatura do assoalho pélvico não consegue se contrair para fechar a uretra", detalha a fisioterapeuta especialista em saúde da mulher Malu Freitas, da Clínica Soie Pilates e Fisioterapia.

Na gravidez, esse quadro ocorre devido à alteração no ângulo entre a uretra e a bexiga - conhecido por ângulo uretrovesical. "O crescimento uterino comprime a bexiga e, em alguns casos, reflete nesse ângulo, levando à incontinência urinária", diz o ginecologista e obstetra Geraldo Caldeira, do Hospital e Maternidade Santa Joana.

O próprio bebê já limita o espaço que poderia ser usado pela urina.

Se antes essa mulher conseguia ficar de quatro a cinco horas sem urinar tranquilamente, quando grávida, duas horas já podem ser o bastante para querer fazer xixi.

"E se ela não eliminar, vai começar a ter esse processo de contração e pode ter perda urinária", aponta a uroginecologista Lilian Fiorelli, especialista em sexualidade feminina.

Fisioterapia pélvica ajuda bem

Lilian explica que a principal maneira de enfrentar a condição durante a gestação é por meio da fisioterapia pélvica. O conjunto de exercícios proposto atua nos músculos, parte do corpo passível de mudanças, tendo em vista que nem tudo pode ser alterado.

"A grávida já pode começar a partir de duas semanas. Iniciamos com fortalecimento muscular e ensinamos a mulher onde é que está essa musculatura, pois a maioria delas não tem noção", revela a fisioterapeuta.

A maneira correta de contrair e relaxar o assoalho pélvico é outro foco do tratamento. Já na reta final da gravidez, é hora de preparar o períneo para o parto, porque ele precisa estar bem vascularizado e a musculatura, com um bom alongamento.

Contudo, nem todas as gestantes podem se submeter à fisioterapia pélvica. Malu Freitas esclarece que os exercícios em si não são o problema, porém, o deslocamento até o consultório costuma ser o fator de contraindicação, sobretudo quando é recomendado o repouso absoluto.

E o pós-parto?

"Quando a incontinência urinária aparece durante a gravidez, é esperado que os sintomas desapareçam após o parto, depois que o útero voltar ao tamanho normal, parar de comprimir a bexiga e distorcer o ângulo uretrovesical", conta Geraldo Caldeira.

No entanto, isso não é uma regra. O ginecologista explica que algumas pacientes que tiveram parto normal ou por fórceps mais demorado podem, eventualmente, ter uma distopia do assoalho pélvico, conhecida por "bexiga caída". Como esse cenário também leva à alteração no ângulo uretrovesical, essa mulher pode ter incontinência urinária no pós-parto.

Como tratar

Durante a gestação, a gama de tratamentos é pequena. Além da fisioterapia pélvica, Lilian diz existir apenas outra opção: um dispositivo chamado pessário. Com formato de donut e feito de silicone, é colocado na vagina e aperta a uretra, evitando a perda do xixi.

Além desses métodos, uma mudança no estilo de vida pode ser útil para a mulher - o que vale para qualquer fase que esteja vivendo. Nesse sentido, a especialista lembra a necessidade de ingerir líquidos no momento certo. Ou seja, vale consumir água ou suco quando se sabe que logo terá um banheiro disponível.

Do mesmo modo, é bom evitar alimentos que são irritativos para a bexiga, como os apimentados, refrigerantes, derivados de cafeína, bebida alcoólica, embutidos, enlatados e frutas cítricas. Isso porque, além de irritar, tendem a piorar o quadro.

Após o nascimento do bebê, as alternativas para tratar a condição se ampliam. Uma das alternativas é a associação de uma técnica chamada eletroestimulação à fisioterapia.

"Essa estimulação pode ser feita na perna, na área sacral ou na própria região do assoalho pélvico, melhorando a condução nervosa e fazendo com que a bexiga pare de contrair, nos casos da urgência", explica Lilian.

Mas, se fora da gestação, tanto as mudanças no estilo de vida quanto a fisioterapia pélvica não surtirem efeitos, a médica indica outras possibilidades, como: medicamentos via oral, botox (através de injeções na bexiga para relaxar a musculatura e deixá-la contraída) com duração de até nove meses e necessidade de reaplicação e a cirurgia de bexiga hiperativa, em que se coloca um marcapasso, chamado neuromodulação sacral.

"Agora, a incontinência urinária por esforço tem a fisioterapia como recurso, mas não tem medicação via oral. Há várias opções de laser vaginal, sobretudo aos grandes esforços, e também intervenções cirúrgicas via vaginal", considera Lilian ao relembrar que essas duas opções só são válidas fora da gestação.

Nem sempre há solução

Embora existam muitas maneiras de tratar a incontinência e o mais esperado pelos médicos é o desaparecimento da condição após a gestação, não se pode excluir a possibilidade de o quadro se prolongar, mesmo sendo um cenário menos comum.

De acordo com Lilian, espera-se que a mulher que sofreu com incontinência na gravidez seja mais propensa a desenvolvê-la novamente em outra fase do que a paciente que não apresentou a condição - mas isso, apesar de comprovado, não é regra.

"Às vezes, uma predisposição genética ou a ocorrência de alguma lesão dessas estruturas na gestação aumenta mesmo as chances de desenvolver a incontinência urinária posteriormente", conclui a especialista.