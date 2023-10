Teste da linguinha em recém-nascidos: quando cirurgia é realmente indicada?

De acordo com Oliveira, as lesões causadas no seio da mãe são muito características do frênulo mais curto: costumam aparecer na linha horizontal, no centro do mamilo e com escoriações na aréola.

A gente bate o olho e já identifica como possível alteração de frênulo", diz, ao destacar que esses mecanismos de compensação da mamada surgem muito rápido por causa da "pega" errada do seio. Assim, as lesões costumam aparecer logo nas primeiras 24 horas após o nascimento.

Natália Oliveira de Jesus, fonoaudióloga da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal, maternidade e pediatria do Hospital Israelita Albert Einstein

Como corrigir o frênulo?

As alterações no frênulo podem ser corrigidas com uma cirurgia simples e eficaz, mas somente quando corretamente indicada - os especialistas alertam que há um exagero na indicação do procedimento.

Segundo Oliveira, o diagnóstico geralmente acontece logo após o parto, quando a equipe de enfermagem e o pediatra aplicam um protocolo chamado Bristol, que classifica numa escala de 1 a 7 a estrutura do frênulo.