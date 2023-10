É perigoso comer alimentos com a lata amassada? Veja mitos e verdades

Alimentos enlatados são uma mão na roda quando o tempo está curto. É só abrir a lata de sardinha e pronto: o jantar está na mesa. Mas é preciso saber escolher as alternativas mais saudáveis, como a própria sardinha ou o atum em lata, e evitar a comida enlatada ultraprocessada—como os feijões prontos e as carnes enlatadas.

Além disso, também é importante ficar atento às condições do alimento. Será que produtos com a embalagem danificada podem ser prejudiciais à saúde? As latas são a melhor opção de embalagem para o azeite de oliva extravirgem?

No segundo episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem, a nutricionista Evie Mandelbaum esclareceu cinco dúvidas comuns sobre enlatados e congelados. Veja abaixo: