Autotransplante de pulmão era única chance de eles sobreviverem - deu certo

Por outro lado, o autotransplante pulmonar possui alguns riscos, como hemorragia, infecções, complicações pós-operatórias como embolia pulmonar (quando as artérias do pulmão ficam obstruídas por um coágulo sanguíneo) e risco de morte.

11 anos lidando com o câncer

Em 2012, no interior de São Paulo, Dionísio era diagnosticado com sarcoma sinovial ao sofrer com dores e inchaços na perna esquerda. Passou por quimioterapia, radioterapia e ressecção da lesão para tratar o tumor localmente, mas posteriormente teve metástase nos dois pulmões e foi submetido a três cirurgias torácicas e três ablações pulmonares.

Após 11 anos tratando o câncer, Dionísio decidiu procurar um especialista em tórax com experiência em casos complexos e conheceu Samano.

"Ele me apresentou a possibilidade de retirar o meu pulmão direito, remover o tumor dele e reimplantar a parte sadia. Apesar dos riscos, incluindo o de ter que operar até o coração, já que a lesão no pulmão estava praticamente sentada em cima do átrio esquerdo do coração, me senti confiante para fazer o procedimento", conta.

Chances aproveitadas com sucesso

O porteiro Oswaldo em foto atual, 3 anos depois do autotransplante Imagem: Arquivo pessoal

Dos três pacientes submetidos ao transplante inédito, o porteiro Oswaldo foi o primeiro a ser operado, em setembro de 2020, no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, pelo SUS: "O autotransplante pulmonar era a minha única chance de sobreviver. Se não tivesse tirado o 'bicho' [o tumor], talvez não estivesse aqui para contar a minha história".