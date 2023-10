Novo estudo comprova que covid-19 grave é doença trombótica

As descobertas— entre elas a constatação de que a covid-19 tem como caráter central a formação de trombos na microcirculação pulmonar— contribuem para o entendimento da fisiopatologia da enfermidade e o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas.

"Esse estudo foi a prova final do que vínhamos alertando desde o comecinho da pandemia: a covid-19 grave é uma doença trombótica. O vírus Sars-CoV-2 tem um tropismo pelo endotélio [é atraído para esse tecido], a camada de células que reveste os vasos sanguíneos. Portanto, ao invadir as células endoteliais, ele afeta primeiro a microcirculação. O problema começa nos capilares do pulmão, para depois ir coagulando os vasos maiores, podendo atingir qualquer outro órgão", explica a pneumologista Elnara Negri, professora da FMUSP (Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo), coautora do artigo e uma das primeiras pesquisadoras do mundo a trabalhar com essa hipótese (leia mais).

No estudo, apoiado pela Fapesp, os autores observaram por microscopia eletrônica o efeito do vírus nas células endoteliais do pulmão de pacientes que morreram com Covid-19 grave no Hospital das Clínicas da FMUSP.

A partir de autópsia minimamente invasiva, foi possível observar em todas as amostras a alta prevalência de microangiopatia trombótica —oclusão generalizada na microcirculação por trombose.

As amostras analisadas são oriundas de pacientes que foram hospitalizados entre março e maio de 2020.

Todos os pacientes foram intubados, necessitaram de terapia intensiva e morreram de hipóxia refratária (insuficiência respiratória).