De olho no rótulo! Reconheça gorduras inflamatórias que fazem mal à saúde

Imagem: iStock

Nem toda comida em lata é necessariamente uma vilã da saúde, explica a nutricionista Evie Mandelbaum. A própria lata de sardinha é um exemplo. "É um produto rico em ômega 3, que a gente já sabe que tem benefícios para a saúde, incluindo um papel anti-inflamatório".

Outro "enlatado do bem" citado pela nutricionista durante o segundo episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem foi o atum. Mandelbaum explicou que, em comparação com outros alimentos enlatados, o atum é menos processado e tem um grande valor nutricional.

A lata com óleo possui cerca de 1 g de ômega 3. Além disso, tem proteínas, cálcio, magnésio, fósforo e ferro. A única ressalva é ter, em média, cerca de 362 mg de sódio, enquanto o fresco contém apenas 30 mg. Mas existem opções com teor mais baixo de sódio, daí a importância de comparar as embalagens antes de comprar.

Alguns enlatados, por outro lado, devem ser evitados. "Deveríamos tirar da nossa vida os produtos que são realmente prontos, como sopa de feijão enlatado, ou feijão temperado", disse a nutricionista.

"A dica é escolher os enlatados que, quando a gente olhar no rótulo, é praticamente só o alimento, como o milho e a ervilha, ainda que, nesses casos, seria melhor que a gente escolhesse os congelados ou in natura, que não têm sódio".