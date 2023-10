Sintomas de burnout: como evoluem e quais podem indicar esgotamento

É importante lembrar que cada pessoa é única e a recuperação pode variar de acordo com diversos fatores, como a gravidade do burnout, o suporte disponível e a adesão ao tratamento.

Portanto, reconhecer os sinais precoces e buscar ajuda adequada, sem normalizar o sofrimento e mal-estar sentidos, são passos essenciais para enfrentar (e até evitar) essa condição. O autocuidado e a busca por um equilíbrio saudável entre o trabalho e a vida pessoal são fundamentais para prevenir o burnout.

