Tem sentido realizar ressonância de corpo inteiro, como Kim Kardashian fez?

Ele é realizado em um equipamento com uma maca, que desliza para dentro de um comprido anel circular. "Dentro do aparelho, o paciente é submetido a um campo magnético, a partir do qual são produzidas imagens para análise médica", explica Paulo Gustavo Maciel Lopes, coordenador médico do setor de Diagnóstico por Imagem do São Luiz.

Realizar o exame sem precisar traz riscos?

Apesar de não fazer uso de radiação ionizante —como a tomografia e outros diagnósticos de imagem— nem ser invasiva, existem ressalvas para a realização da ressonância de corpo inteiro.

"Como o paciente é submetido a um forte campo magnético, alguns tipos de materiais podem apresentar riscos, como alguns modelos de marcapasso cardíaco, clipes utilizados em cirurgias de correção de aneurismas cerebrais, além de tatuagens com pigmentos de ferro", esclarece o diretor médico radiologista da Alliança Saúde.

Mas o principal problema de realizar o exame feito por Kim Kardashian —além do alto custo— é que você corre o risco de levar um susto desnecessário —ou seja, ter um resultado falso-positivo e sofrer durante um tempo achando que está com uma doença que, na verdade, não está.

"Às vezes, podemos não perceber as alterações na imagem produzida ou perceber alterações benignas ou sem significado clínico, que acabam causando ansiedade e levando os pacientes a outros exames com riscos envolvidos, que poderiam ter sido evitados", explica Sartim.