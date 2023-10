Projeto doa almofadas para pacientes de câncer: 'Carinho na aflição'

A fonoaudióloga Cida Stier, hoje com 58 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em 2017. Da notícia para a cirurgia foram poucos dias. Logo na saída do centro cirúrgico, ainda tonta da anestesia, ela conta que se surpreendeu ao ver a enfermeira entrando com um pacote com três almofadinhas lindas com formato de coração. Ela não sabia quem havia enviado.

Quando soube que aquele era um trabalho de voluntárias, e que as almofadas ajudam na drenagem e redução da dor, imediatamente coloquei debaixo do braço e fiquei por muito tempo com elas. Até hoje, já curada, ainda tenho elas comigo: fazem parte da decoração do meu quarto, como forma de gratidão. Cida Stier

Além de toda a carga emocional envolvida no processo do tratamento do câncer de mama, é muito comum que as pacientes fiquem com medo até de realizar pequenos movimentos, após a cirurgia de retirada de um tumor. Para ajudar, almofadas ou travesseiros podem ser colocados na região das axilas, pois causam um relaxamento e trazem maior segurança para as pacientes.