Virna ficou 'em choque' após morte de Wal: como lidar com suicídio

Uma pesquisa recente realizada na Dinamarca mostra que homens viúvos têm 70% mais risco de morrer do que aqueles que não passaram pela perda da esposa. No caso das mulheres, 27% se tornaram mais propensas à morte do que as que não ficaram viúvas.

Não é correto afirmar que as mulheres sentem mais os efeitos do luto do que os homens. No entanto, há diferença na expressão desse luto. Homens sentem assim como as mulheres, sofrem como elas, mas socialmente aprendem sobre silenciar as emoções.

Procure ajuda

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV (https://www.cvv.org.br/) funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil

Fontes: Erika Pallottino, psicóloga especialista em perdas e luto; Luciana Rocha, psicóloga e terapeuta que se especializou no luto por suicídio depois de ela mesma ter perdido o marido dessa forma; Neury Botega, pesquisador do tema na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas); Maria Helena Pereira Franco, professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Maria Julia Kovács, professora do Laboratório de Estudos da Morte da USP.