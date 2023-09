O que são superbactérias e o que fazer para evitar uma 'pandemia' delas?

Inclusive, o uso de antibiótico causa uma desarmonia na microbiota do intestino, fazendo com que algumas poucas bactérias prevaleçam. Isso torna o ambiente mais suscetível a infecções, por exemplo.

Como resolver esse problema mundial?

Os dados preocupam os especialistas, que em 2021 já falavam do risco de uma "pandemia" das superbactérias.

Os riscos podem ser combatidos de forma ampla, com informações à população sobre o uso indevido de antibióticos, orientação sobre a prescrição inadequada dos médicos e solução das falhas no saneamento básico, inclusive dentro dos próprios hospitais.

Por fim, expandir o debate sobre o uso indiscriminado do antibiótico no setor agropecuário. Muitas bactérias se tornam resistentes devido ao uso de antibióticos na cadeia alimentar: 70% do consumo da droga se dá no agronegócio. Apenas 20% do remédio servem para tratar doenças, enquanto 80% são usados para prevenção de doenças e engorda.

Na pandemia, a detecção de bactérias resistentes triplicou. Por que isso ocorreu?

A detecção de bactérias resistentes a antibióticos mais do que triplicou durante a pandemia do coronavírus no Brasil, segundo um estudo realizado pelo Laboratório de Pesquisa em Infecção Hospitalar do IOC (Instituto Oswaldo Cruz), da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), publicado no fim de 2021.