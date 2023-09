Textura leve, oil-Free e mais: por que protetor La Roche-Posay faz sucesso?

Estamos passando por uma época com recordes de temperatura sendo superados. Com esse cenário, um bom protetor solar é mais do que necessário, já que protege a pele e ajuda a prevenir os danos causados pela exposição ao Sol.

A luz solar tem raios ultravioleta que aumentam o risco de câncer e podem causar envelhecimento prematuro da pele, na forma de rugas e manchas. Com o avanço dos produtos dermatológicos, marcas e laboratórios desenvolveram protetores solares especificamente para o rosto, como é o caso do Anthelios XL-Protect, da La Roche-Posay, um dos mais bem avaliados em sites de compra.