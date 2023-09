O que acontece no seu corpo quando você usa creatina, mas não se hidrata

E mesmo vegetarianos e veganos podem ser beneficiados com a suplementação de creatina, pois não existem produtos de origem vegetal com quantidades significativas dessa substância.

Dicas de uso

Como a creatina não é para todos, os especialistas sugerem que, antes de iniciar a suplementação, é essencial consultar um profissional médico especialista ou nutricionista esportivo para avaliar sua saúde e determinar se o suplemento atenderá às suas necessidades. Além disso, adote as seguintes medidas:

Use a creatina conforme recomendado por um profissional de saúde.

Adote uma dieta equilibrada com ingestão adequada de líquidos. A creatina é mais eficaz quando combinada à alimentação saudável e a um programa de treinamento físico adequado.

Submeta-se a avaliações regulares para observar progresso e ajustar a suplementação de acordo com seus objetivos.

Certifique-se de que o suplemento de creatina seja de alta qualidade, de uma fonte confiável e não contenha ingredientes indesejados.

Informe-se com o profissional da saúde sobre a possibilidade de adotar o uso crônico.

Fontes: Geraldo Amorim, médico nutrólogo e nefrologista do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), vinculado à rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); Guilherme Fonseca, professor do Departamento de Biodinâmica do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da USP, pesquisador colaborador do InCor (Instituto do Coração) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; e Gustavo Starling Torres, médico especialista em medicina esportiva e diretor de comunicação da SBMEE (Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte). Revisão técnica: Guilherme Fonseca.

