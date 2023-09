Jantar cedo e não 'quebrar' com tapioca: dicas ao fazer jejum intermitente

O jejum intermitente ganhou muitos adeptos nos últimos anos, mas nem todo mundo sabe colocá-lo em prática do jeito certo. "Se a pessoa fala 'vou comer até meia-noite e jejuar até às 2 da tarde do outro dia', não vai ter um benefício tão comprovado", exemplificou a endocrinologista Lívia Marcela, durante o episódio que abre a nona temporada do Conexão VivaBem.

Esse tipo de dieta é caracterizado por períodos de alimentação alternados com períodos de jejum e tem ganhado popularidade como uma estratégia de saúde e perda de peso. Segundo a especialista, porém, é preciso consultar um médico antes de iniciar a prática —assim como qualquer outra dieta.

Existem diferentes modalidades de jejum intermitente. Lívia Marcela citou uma das mais conhecidas: a de 16 por 8 horas, que propõe que os pacientes devem comer normalmente por um período de oito horas e, depois, ficar em jejum por 16 horas seguidas.