Marmitas ajudam a manter dieta, mas cuidado ao higienizar seus potes!

Lave bem com água e detergente e enxágue. Depois, coloque em uma panela com água fervente e deixe no fogo por 20 minutos (sem a tampa).

Potes de plástico. Boas opções para carregar na mochila, pois não quebram. Porém, juntam mais gordura e podem pegar a cor dos alimentos, dependendo do tempero que você usar.

Lave com água e sabão, enxágue e deixe por 30 minutos em uma solução com 1 litro de água e 2 colheres (de sopa) de água sanitária. Enxague bem em seguida.

