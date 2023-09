Com azeite, especiarias e milho: chocolates artesanais são mais saudáveis?

A chocolateira Juliana Aquino, da marca Baianí, criou quatro barras brancas que serão lançadas nesta terça-feira, 26: com capim-santo, duplo caramelo, com especiarias brasileiras (amburana, cumaru e puxuri) e uma rosa tingida com beterraba desidratada.

Chocolate de capim-santo e de especiarias da Baianí Imagem: Fer d'Andrade

O capim-santo vem fresco do quintal da fábrica que mantém em São Paulo, sem agrotóxicos. Já a beterraba é comprada direto do produtor e desidratada pela equipe. O caramelo vem da caramelização do açúcar e do leite.

"Faço o que posso na fábrica para não sair dessa linha extremamente natural. Tem barra de maracujá e compro a fruta no Ceagesp. Todas as opções de feitura, de uso de ingredientes, quando sai do original, é feito na fábrica para não ter nenhum tipo de invasão", explica.

Chocolate branco de milho verde da Majucau Imagem: Divulgação

O mesmo ocorre com o chocolate branco de milho verde da Majucau, fundada pelo casal Mariana Basaure e Paulo Junior. Fãs do alimento, eles resolveram testar a mistura, que foi lançada em julho deste ano.