Você pode morrer de calor? Alta temperatura acende alerta para brasileiros

Mortes devido ao calor acontecem, pois, assim como em baixas temperaturas sofremos os efeitos da hipotermia, nosso corpo pode entrar em colapso no calor extremo. A temperatura exata em que isso pode acontecer, no entanto, depende de fatores ambientais, da idade e da saúde de cada indivíduo.

Em câmaras de exposição, em testes com pessoas jovens e saudáveis, o risco começa quando a temperatura chega aos 42ºC. Estes ambientes, porém, não reproduzem o mundo real, onde a tolerância pode ser ainda menor, de acordo com o conforto térmico dos espaços em que as pessoas vivem, doenças crônicas pré-existentes e a faixa etária de cada um.

Em geral, as cidades brasileiras não estão preparadas para as amplas variações de temperatura que sofrem ao longo do ano. As pessoas costumam passar frio e calor dentro da própria casa por falta de isolamento térmico adequado. E, nas periferias dos grandes centros urbanos, as chances de uma pessoa morrer de calor são ainda maiores, já que as habitações costumam ser mais precárias, os bairros têm poucas áreas verdes e as temperaturas podem se tornar mais insalubres.

Calor extremo pode levar o corpo ao colapso Imagem: iStock

Existem ainda diferenças regionais, já que o nosso corpo se acostuma à média das temperaturas do lugar em que vivemos. Em São Paulo, as pessoas começam a sofrer com o calor a partir dos 28ºC; já em Teresina, os moradores suportam bem os termômetros até os 34ºC.

Golpe de calor e como afeta o corpo

Alta temperatura pode ser fatal. Os sintomas possíveis incluem problemas de consciência, dores de cabeça, tonturas e sonolência, além de convulsões, vômitos, diarreia e baixa pressão arterial.