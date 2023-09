Alimentos podem diminuir a ansiedade? Saiba como a comida afeta nosso humor

O McDonald's já expôs à público que adicionava dextrose, um tipo de açúcar, nas batatinhas. Seriam essas substâncias "extras" o motivo pelo qual todo mundo fica viciado em fast food?

Thais explica que esses ingredientes não são naturais: são aditivos químicos que têm efeito no sistema nervoso central e aumentam a produção de gaba, um neurotransmissor que deixa as pessoas mais agitadas, irritadas e ansiosas. "Tem também os excessos de gordura e de sal que ativam algumas regiões do cérebro que despertam o desejo de comer mais", diz ela.

Ainda de acordo com a especialista, os aditivos químicos deixam as papilas gustativas mais adormecidas e a pessoa não sente o sabor real dos outros alimentos.

Qual o melhor alimento para o café da manhã para começar o dia com mais disposição?

O ovo é um alimento completo: tem proteína, gordura e alguns minerais que são importantes para o nosso dia a dia. Por ser uma proteína de alto valor biológico, também demora para sair do estômago e promove mais saciedade.

Há estudos apontando que se a pessoa começa o dia com uma proteína de alto valor biológico, tende a beliscar menos ao longo do dia. Para vegetarianos e veganos, uma opção é a pasta de leguminosas, como o homus, que é feito com grão-de-bico e tofu.