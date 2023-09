10 emergências médicas mais perigosas para idosos do que para jovens

Como idosos também acabam tendo menos água no corpo, a chance de desidratação, insuficiência renal e falência múltipla de órgãos é maior.

8. Afogamento

Não necessariamente precisa ocorrer em mar ou rio para ter desfecho trágico. Idosos que se "afogam" durante refeições, devido à disfagia, que é uma condição comum do envelhecimento, caracterizada pelo enfraquecimento da musculatura do sistema digestivo, podem aspirar líquidos e alimentos e esses gerarem complicações respiratórias graves, como pneumonias.

9. Infecção

No idoso, as mais comuns costumam ser urinária, de pele e respiratória e quando com idade bastante avançada e doenças crônicas associadas, elas podem evoluir perigosamente, às vezes sem febre, mas com confusão mental, redução considerável da temperatura, hipoglicemia (queda no nível de açúcar presente na circulação) e mudanças súbitas de comportamento.

10. Intoxicação

Com o envelhecimento, aumentam a duração e ação de substâncias químicas no organismo, a taxa de alcoolemia (concentração passageira de álcool no sangue), a sensibilidade a ressacas e a frequência de distúrbios associados.