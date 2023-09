Olho tremendo por aí? Além de estresse, veja o que mais explica o sintoma

Meme e até filtro em aplicativo de rede social, o tremor nos olhos tem se tornado queixa comum. Involuntário, o espasmo consiste em contrações do músculo orbicular localizado ao redor dos olhos e é conhecido tecnicamente como mioquimia palpebral.

"É um sinal de estresse e cansaço físico e mental, que ocorre quando a pessoa está sobrecarregada no trabalho ou passando por um momento de vida delicado", afirma Midori H.Osaki, oftalmologista, presidente da SBCPO (Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular) e professora afiliada do departamento de oftalmologia da Unifesp.

Falta de sono e ansiedade também são causas, assim como excesso de álcool e tabagismo. Além disso, segundo Claudio Lottenberg, oftalmologista e presidente do conselho do Hospital Israelita Albert Einstein, o consumo excessivo de cafeína, seja no café, chá, refrigerante ou bebida energética, pode estimular os músculos e desencadear o tremor.